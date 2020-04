Usmate Velate Prosegue la distribuzione delle mascherine raggiunti tutti gli over 38

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 17 aprile 2020) Il Comune diha ritirato nelle scorse ore 3.200chirurgiche stanziate da Regione Lombardia a favore dei Comuni. Le, usa e getta, verranno distribuite ai cittadini nati fra il 1963 e il 1982. In questo modo l’Amministrazione Comunale consegnerà, grazie ai differenti lotti a disposizione, almeno una mascherina ai cittadini38. Il criterio di scelta dei destinatari è stato individuato in base al numero didisponibili e in continuità con quello dell’età anagrafica, già adoperato per la primadei dispositivi. Dalla prossima settimana saranno consegnate in busta chiusa, direttamente al domiciliopersone beneficiarie. Il Comune diha ricevuto 2501000FFP2 (Dispositivo di Protezione Individuale di Secondo Livello) acquistate ...