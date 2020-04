Uomini e Donne, Ida e Riccardo ancora ai ferri corti? Una diretta Instagram smentisce (Di venerdì 17 aprile 2020) Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono senza dubbio una delle coppie più amate e chiacchierate di “Uomini e Donne” di Maria De Filippi, anche se non sono più ospiti fissi dal dicembre scorso, quando è avvenuta la “famosa” proposta di matrimonio in studio. In queste ore i loro follower sui social hanno sospettato che i due si fossero lasciati di nuovo, benché stiano trascorrendo la quarantena insieme; ma una diretta appena fatta sul profilo Instagram di lui, smentisce tutto. Anzi, li vede più felici e uniti che mai, benché annoiati per la “reclusione” a causa del Coronavirus. Erano stati alcuni indizi social ad insospettire i fan. Infatti molti avevano notato sul profilo Instagram di Ida che l’ultima foto con Riccardo risale addirittura al 14 marzo scorso, più di un mese fa; invece l’ultima ... Leggi su pianetadonne.blog Uomini e Donne trono over - lo scatto senza veli fa discutere

