Spacca una porta di vetro | giovane OSS salentino muore dissanguato

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 17 aprile 2020) Hanno provato a salvarlo, cercando di fare il possibile gli operatori del 118 ma per ilOSS di Montesano, non c’è stato nulla da fare. La notizia della sua morte è stata data ieri da tutti i media del piacentino, provincia nella quale viveva. Il, un ragazzo di 28 anni, è mortodopo aver distrutto tra calci, unadi, forse durante una lite con la sua fidanzata. A raccontare proprio quanto era accaduto, la ragazza, che ha subito chiamato i soccorsi. La ricostruzione al momento non è definitiva, saranno le forze dell’ordine a stabilire quello che realmente è successo in casa. A nulla però è servito l’intervento dei medici; per il, non c’è stato nulla da fare. E’ morto a causa delle ferite e delle forti perdite di sangue.A ...