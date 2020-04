Sergio Fantoni è morto l'attore e doppiatore, voce di Marlon Brando e nel cast di Senso (Di sabato 18 aprile 2020) L'attore Sergio Fantoni è morto all'età di 89 anni, recentemente aveva recitato nella serie Il Commissario Montalbano. Sergio Fantoni è morto all'età di 89 anni, nella carriera del doppiatore e attore ci sono titoli famosi come Anna Karenina, La Piovra e numerosi film, spettacoli teatrali e apparizioni televisive. L'artista è nato in una famiglia di artisti a Roma il 7 agosto 1930 e ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo a teatro frequentando compagnie teatrali sperimentali, fondando negli anni Settanta un'attività con Luca Ronconi e Valentina Fortunato. Tra i film in cui ha recitato Sergio Fantoni ci sono Senso diretto da Luchino Visconti, I delfini in cui è apparso accanto a Claudia Cardinale ... Leggi su movieplayer Morto Sergio Fantoni - lavorò con grandi registi come Visconti e prestò la sua voce a Marlon Brando (Di sabato 18 aprile 2020) L'all'età di 89 anni, recentemente aveva recitato nella serie Il Commissario Montalbano.all'età di 89 anni, nella carriera delci sono titoli famosi come Anna Karenina, La Piovra e numerosi film, spettacoli teatrali e apparizioni televisive. L'artista; nato in una famiglia di artisti a Roma il 7 agosto 1930 e ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo a teatro frequentando compagnie teatrali sperimentali, fondando negli anni Settanta un'attività con Luca Ronconi e Valentina Fortunato. Tra i film in cui ha recitatoci sono Senso diretto da Luchino Visconti, I delfini in cui; apparso accanto a Claudia Cardinale ...

Sergio Fantoni è morto all'età di 89 anni, nella carriera del doppiatore e attore ci sono titoli famosi come Anna Karenina, La Piovra e numerosi film, spettacoli teatrali e apparizioni televisive.

È morto Sergio Fantoni, attore, doppiatore e regista avrebbe compiuto 90 anni ad agosto. Nella sua lunghissima carriera ha lavorato con i più grandi registi da Luchino Visconti a Blake Edwards

