“Questa sì che è una bella notizia!”. Luca Argentero e Doc: il pubblico non voleva sentire altro (Di venerdì 17 aprile 2020) In questi giorni ci ha fatto compagnia Lica Argentero nei panni du un medico, parliamo di “Doc – Nelle tue mani” che udite, udite, non è finita. La fiction di Rai Uno con Luca Argentero, infatti, tornerà presto con quattro nuove puntate. Mancano pochissime scene da girare. Gli ultimi giorni delle riprese sono stati interrotti a causa del coronavirus, impedendo la messa in onda della fiction completa. I protagonisti hanno rassicurato i telespettatori, spiegando che non appena sarà possibile torneranno sul set. Quello che si ipotizza è che le nuove puntate potranno andare in onda già il prossimo autunno, ma tutto dipenderà da come evolverà l’emergenza nei prossimi mesi. Quello che sappiamo è che Doc – nelle tue mani ha ottenuto un enorme successo, tanto che i dati di ascolto hanno quasi raggiunto quelli ... Leggi su caffeinamagazine Alba Parietti ma che ti sei fatta? : “questa nuova faccia mi piace”

Coronavirus - Renzo Piano : “Questa malattia è diabolica perché ti impedisce il contatto con le cose - con la gente”

Coronavirus : esperto spiega perché “questa settimana è decisiva” per il Sud Italia (Di venerdì 17 aprile 2020) In questi giorni ci ha fatto compagnia Licanei panni du un medico, parliamo di “Doc – Nelle tue mani” che udite, udite, non è finita. La fiction di Rai Uno con, infatti, tornerà presto con quattro nuove puntate. Mancano pochissime scene da girare. Gli ultimi giorni delle riprese sono stati interrotti a causa del coronavirus, impedendo la messa in onda della fiction completa. I protagonisti hanno rassicurato i telespettatori, spiegando che non appena sarà possibile torneranno sul set. Quello che si ipotizza è che le nuove puntate potranno andare in onda già il prossimo autunno, ma tutto dipenderà da come evolverà l’emergenza nei prossimi mesi. Quello che sappiamo è che Doc – nelle tue mani ha ottenuto un enorme successo, tanto che i dati di ascolto hanno quasi raggiunto quelli ...

LucaBizzarri : Parliamo soltanto di logica. “Se esco da solo non metto in pericolo nessuno” Ci sono uomini e donne che pensano che… - Pontifex_it : La gioia del Signore è la vostra forza (Ne 8,10). La grande forza che abbiamo per andare avanti come testimoni dell… - Mov5Stelle : 'Non si poteva aspettare che medici e pazienti finissero di morire prima di mandare ispettori o magistrati, in ospe… - fraroger1 : RT @Lucaargentero: Vi lascio qualche fotogramma di quello che vi aspetta quando torneremo...che è un ennesimo grazie ai nostri eroi in cors… - vinodyzaffiro : RT @icebergfinanza: Al governo italiano resta davvero poco tempo prima che qualcuno non scenda a Roma con i forconi! #FATEPRESTO questa vol… -