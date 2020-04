La grande industria è già pronta a ripartire | mascherine | tracciamento e

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 17 aprile 2020) Pierluigi Bonora Fca, Ferrari, Fincantieri, Marelli e altri aspettano solo la fine del lockdown Cnhl, il gruppo che fa capo a Exor e produce macchine agricole, movimento terra, camion e motori,; per ora l'ultimo, in ordine di tempo, ad aver siglato con i sindacati (Fim, Fiom, Uilm, Fismic, UglM e Aqcf-R) l'accordo sulle linee guida per affrontare l'emergenza Covid-19. L'intesa; stata sottoscritta da Fca, Ferrari, Leonardo (l'attività, in questo caso,; continuata seppur a ranghi ridotti), Fincantieri, General Electric-Nuovo Pignone, Marelli, Ducati, Hitachi Rail, Ferretti, Bobst (San Giorgio Monferrato, nell'Alessandrino) e LFoundry (Avezzano, in provincia dell'Aquila). A queste realtà se ne aggiungeranno altre nelle prossime ore. Nel momento in cui arriverà il semaforo verde da parte del governo, questi gruppi ...