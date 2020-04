Justice League, Michael Shannon su Zack Snyder: "È molto triste quello che gli è successo" (Di venerdì 17 aprile 2020) L'attore di Man of Steel Michael Shannon ha commentato quanto sia vergognoso quello che È successo a Zack Snyder con il film Justice League. Michael Shannon, attore de L'Uomo d'acciaio in cui ha interpretato il Generale Zod, ha commentato ciò che È successo al regista Zack Snyder durante le riprese di Justice League, affermando che È davvero un peccato che la sua versione non sia venuta fuori. In una recente intervista con JoBlo, Michael Shannon ha raccontato di quanto ha amato lavorare al fianco di Zack Snyder ne L'uomo d'acciaio e ha commentato la sua recente tragedia familiare. Nel fare questo, l'attore ha elogiato il regista, affrontando anche la questione dello Snyder's Cut: "Adoro lavorare con Zack Snyder e penso che sia molto triste ... Leggi su movieplayer Al via l’alleanza J.J. Abrams-HBO Max - attese nuove serie tv dagli universi di Justice League Dark e Shining

J.J. Abrams produrrà una serie su Justice League Dark per HBO Max

L'attore di Man of Steel Michael Shannon ha commentato quanto sia vergognoso quello che è successo a Zack Snyder con il film Justice League. Michael Shannon, attore de L'Uomo d'acciaio in cui ha ...

J.J. Abrams produrrà la serie sulla Justice League Dark (e non solo)

HBO Max ha deciso di dare il via alla produzione di una serie sulla Justice League Dark, realizzata dalla casa di produzione Bad Robot di J.J, Abrams, regista di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker. Lo ...

