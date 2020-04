HGTV | record di ascolti per i Fratelli in Affari con Brad Pitt

Leggi su blogo

(Di venerdì 17 aprile 2020) Vi ricordate di Celebrity IOU, il nuovo format edito dal canale di intrattenimento Home & Garden TV, ideato dalla coppia diScott, più conosciuti in Italia come i protagonisti diin? Come vi avevamo raccontato soltanto qualche giorno fa, il nuovo show televisivo in partenza lo scorso lunedì negli States avrebbe visto Drew e Jonathan Scott nell'ardua impresa di aiutare dei VIP nell'acquisto di una casa di lusso da regalare ad una persona alla quale avrebbero voluto fare una sorpresa.E sempre a sorpresa, protagonista del primo episodio della nuova stagione di Celebrity IOU il divo Hollywoodiano, che soltanto qualche mese prima aveva contattato personalmente i due immobiliaristi diinper chieder loro di poter prendere parte al programma. Ebbene, l'episodio con protagonista, nel quale vedevamo l'attore, ...