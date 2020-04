GF Vip | quarantena a luci rosse tra Antonella Elia e il fidanzato

(Di venerdì 17 aprile 2020), una delle protagoniste fino all’ultimo dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, è tornata dal suo, da Pietro Delle Piane per prendere una… Un paio di mesi lontani non hanno cambiato il loro rapporto. Nemmeno qualche foto, un possibile tradimento con Fiore Argento, sempre negato, continuamente smentito. Trae Pietro Delle Piane tutto procede, va avanti a gonfie vele. “Tra diArticolo completo: GF Vip:trae ildal blog SoloDonna

blogtivvu : Paola Di Benedetto e Gaia Gozzi dopo #GFVip e #Amici19, quarantena e choc: poi “spunta” Federico Rossi - infoitcultura : Pupo un assembramento domestico | La quarantena finito il GF Vip - bianca_caimi : RT @gabrieleporri: Comunque, mi piacerebbe che i vip moralizzatori da tastiera ci facessero fare un tour virtuale nei loro luoghi di quaran… - gabrieleporri : Comunque, mi piacerebbe che i vip moralizzatori da tastiera ci facessero fare un tour virtuale nei loro luoghi di q… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip quarantena

Il Messaggero

La nostra sarà una quarantena a luci rosse”. Stare lontano da Antonella Elia non è stato facile ... Non è stato facile il 14 marzo festeggiare il nostro primo anno d’amore, visto che lei era al Gf Vip ...Non c’è dubbio che tra le tante celebrità che stanno trascorrendo al meglio la quarantena provocata dal Coronavirus ci sia Robbie Williams. Altri avranno case più grandi, gadget più interessanti e ...