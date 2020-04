tuttonapoli : Gazzetta, nuove ombre sul futuro di Meret: piace anche all'Inter per il post Handanovic - Veladuepuntozer : Le nuove difese di Anderson di World Sailing - Mariovoce : RT @IoNascoQui: FIGURINE PANINI: IL 18 APRILE USCIRANNO NUOVE CARD SPECIALI DEL 'FILM DEL CAMPIONATO', INSIEME ALLA GAZZETTA DELLO SPORT… - Gianni2The : RT @IoNascoQui: FIGURINE PANINI: IL 18 APRILE USCIRANNO NUOVE CARD SPECIALI DEL 'FILM DEL CAMPIONATO', INSIEME ALLA GAZZETTA DELLO SPORT… - SSLazioOrg : RT @IoNascoQui: FIGURINE PANINI: IL 18 APRILE USCIRANNO NUOVE CARD SPECIALI DEL 'FILM DEL CAMPIONATO', INSIEME ALLA GAZZETTA DELLO SPORT… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta nuove

Tutto Napoli

Un ruolo da figurante nel nuovo film che realizzeranno insieme, il thriller «Killers of the flower moon»; una giornata sul set, compreso un pranzo con i protagonisti, consigli di recitazione da Martin ...Milan, vertice tra vecchio e nuovo San Siro ieri con Inter e Comune. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, c’è l’ok per una ripresa senza partite al Nord e ci sono aggiornamenti sul nuovo stadio.