Gazzetta: Gattuso punta al recupero di Fabian per il finale di stagione (Di venerdì 17 aprile 2020) Che il Napoli è pronto a ripartire scommettendo su Insigne e Mertens è un dato di fatto secondo la Gazzetta dello Sport. Ma basteranno, o dietro di loro c’è bisogno di qualcuno che garantisca solidità al reparto e faccia la differenza? Gattuso ha puntato molto su Fabian Ruiz, ma si attende ancora che lo spagnolo tiri fuori il gioco dimostrato nello scorso Europeo avere costantemente in regia il miglior Fabian Ruiz aiuterebbe ancora di più Rino nel suo sprint europeo. Con il gol in Coppa Italia all’Inter e quello bellissimo al Brescia ha lanciato prepotenti segnali di risveglio. Non che prima dormisse. Se lo spagnolo è primo tra i centrocampisti, sia per palloni recuperati (177) che per passaggi recapitati (1488) significa che ha sgobbato nelle due fasi. Ma per uno con la sua grazia, 2 gol e 2 assist sono troppo ... Leggi su ilnapolista GAZZETTA – “Un Napoli - anzi due : Gattuso raddoppia e se la gioca cosi`”

Gazzetta esalta ADL : "Con l'addio di Sarri ha pagato gli stipendi di Ancelotti e Gattuso"

Gazzetta : Se Gattuso lascia il Napoli - deve restituire gli stipendi (Di venerdì 17 aprile 2020) Che il Napoli è pronto a ripartire scommettendo su Insigne e Mertens è un dato di fatto secondo ladello Sport. Ma basteranno, o dietro di loro c’è bisogno di qualcuno che garantisca solidità al reparto e faccia la differenza?hato molto suRuiz, ma si attende ancora che lo spagnolo tiri fuori il gioco dimostrato nello scorso Europeo avere costantemente in regia il migliorRuiz aiuterebbe ancora di più Rino nel suo sprint europeo. Con il gol in Coppa Italia all’Inter e quello bellissimo al Brescia ha lanciato prepotenti segnali di risveglio. Non che prima dormisse. Se lo spagnolo è primo tra i centrocampisti, sia per palloni recuperati (177) che per passaggi recapitati (1488) significa che ha sgobbato nelle due fasi. Ma per uno con la sua grazia, 2 gol e 2 assist sono troppo ...

napolista : Gazzetta: #Gattuso punta al recupero di #FabianRuiz per il finale di stagione Lo spagnolo è primo tra i centrocamp… - napolista : Gazzetta: #Insigne pronto a rinnovare fino al 2025 Il capitano si incontrerà con #DeLaurentiis non appena possibil… - edicolasportiva : Un Napoli, anzi due per la ripresa. Gattuso raddoppia grazie al turnover - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, in caso di ripresa ci sarà turnover, Gattuso disporrà di due squadre - CalcioMercatoNA : GAZZETTA – “Un Napoli, anzi due: Gattuso raddoppia e se la gioca così” -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Gattuso Insigne: “Feeling con Gattuso. Tra la pizza e il tiro a giro preferisco...” La Gazzetta dello Sport Coronavirus, prima la Coppa Italia: le date di Napoli-Inter e Juventus-Milan

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’astinenza da coronavirus dovrebbe essere spezzata ... Le favorite per la finalissima sono Napoli e Juventus perché la squadra di Gattuso ha ...

Calciomercato Napoli: su Ruiz c'è il Real ma ADL vuole tenerlo

Potrebbe accadere anche con Fabian Ruiz il cui contratto scadrà nel 2023. Il Napoli, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non ha nessuna voglia di privarsi di uno dei pilastri del centrocampo, ...

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’astinenza da coronavirus dovrebbe essere spezzata ... Le favorite per la finalissima sono Napoli e Juventus perché la squadra di Gattuso ha ...Potrebbe accadere anche con Fabian Ruiz il cui contratto scadrà nel 2023. Il Napoli, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non ha nessuna voglia di privarsi di uno dei pilastri del centrocampo, ...