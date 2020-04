Firenze, stranieri si pestano in mezzo a strada: paura dei residenti (Di venerdì 17 aprile 2020) Federico Garau Bastonate, bottiglie frammentarie: gli extracomunitari se le sono data di santa ragione nei pressi della Leopolda, sotto gli occhi attoniti dei residenti, che chiedono più controlli e maggiore sicurezza Violenta rissa tra stranieri andata in scena a Firenze nelle vicinanze della stazione Leopolda, una scena di rabbia e di violenza presumibilmente legata ad un conflitto sorto tra pusher per il controllo del territorio. Un quartiere, specie nella zona che comprende il Nuovo teatro del Maggio, tra via Solferino, via Il Prato, divenuto ambito e conteso luogo di spaccio di sostanze stupefacenti, e capace di catalizzare quotidianamente decine e decine di persone alla volta pure in questa situazione di limitazioni dovute all'emergenza sanitaria imposta dalla diffusione del Coronavirus. Per contrastare questo imperante degrado, i residenti ed i commercianti si ... Leggi su ilgiornale Firenze - migranti : trovati in un capannone tre stranieri clandestini - intervento dei Carabinieri

Firenze - case popolari solo agli stranieri

Firenze - case popolari solo agli stranieri (Di venerdì 17 aprile 2020) Federico Garau Bastonate, bottiglie frammentarie: gli extracomunitari se le sono data di santa ragione nei pressi della Leopolda, sotto gli occhi attoniti dei, che chiedono più controlli e maggiore sicurezza Violenta rissa traandata in scena anelle vicinanze della stazione Leopolda, una scena di rabbia e di violenza presumibilmente legata ad un conflitto sorto tra pusher per il controllo del territorio. Un quartiere, specie nella zona che comprende il Nuovo teatro del Maggio, tra via Solferino, via Il Prato, divenuto ambito e conteso luogo di spaccio di sostanze stupefacenti, e capace di catalizzare quotidianamente decine e decine di persone alla volta pure in questa situazione di limitazioni dovute all'emergenza sanitaria imposta dalla diffusione del Coronavirus. Per contrastare questo imperante degrado, ied i commercianti si ...

AMedaglini : RT @Gilmerdo: Che bello il multiculturalismo. Questi ospiti stranieri che, pur di contribuire alle nostre pensioni, si ribellano alla quara… - Gilmerdo : Che bello il multiculturalismo. Questi ospiti stranieri che, pur di contribuire alle nostre pensioni, si ribellano… - QuiNewsFirenze : Emorragia di turisti stranieri piaga per Firenze - pat_stranieri : RT @Capelvenere1: Fissò... la torre del palazzo, che spuntava dall’oscurità sottostante come una colonna di oro ruvido. Non sembrava più un… - nicolettagiust1 : @Giulio_Firenze No, anzi. Il problema è che quella, per gli stranieri è l’Italia. -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze stranieri Firenze, stranieri si pestano in mezzo a strada: paura dei residenti ilGiornale.it Torneremo alle vacanze del dopoguerra

deve la sua attrattività a Firenze e alle principali città d’arte, nonché al suo territorio rurale, da decenni entrato nell’immaginario collettivo straniero. Sardegna e Sicilia, infine, ...

Coronavirus: l'assessore Barni consegna le mascherine destinate agli studenti fuori sede

La vicepresidente della Regione Toscana e assessore all'università e ricerca, Monica Barni, ha consegnato oggi a Siena, presso la sede dell'Azienda per il Diritto allo studio universitario, presenti i ...

deve la sua attrattività a Firenze e alle principali città d’arte, nonché al suo territorio rurale, da decenni entrato nell’immaginario collettivo straniero. Sardegna e Sicilia, infine, ...La vicepresidente della Regione Toscana e assessore all'università e ricerca, Monica Barni, ha consegnato oggi a Siena, presso la sede dell'Azienda per il Diritto allo studio universitario, presenti i ...