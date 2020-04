COVID-19 in Italia: +355 attualmente positivi, +575 morti, +2.563 guariti (Di venerdì 17 aprile 2020) Il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli anche oggi ha illustrato il bollettino sulla diffusione del coronavirus in Italia. Vediamo i numeri principali, che trovate comunque anche nella tabella qui sopra, con l'indicazione dell'incremento rispetto a ieri: Decessi: +575 rispetto a ieri; totale 22.745 guariti: +2.563; totale 42.727 (è il numero più alto dall'inizio dell'emergenza) Casi attualmente positivi: +355; totale 106.962 (ieri l'incremento era stato di 1.189) Ricoverati con sintomi: -1.107; totale 25.786 In terapia intensiva: -124; totale 2.812 Totale persone in isolamento domiciliare: 78.364 persone Casi totali: +3.493; totale 172.434 Totale tamponi eseguiti: 1.244.108Il Professor Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore della Sanità, ha fatto delle precisazioni molto importanti:"Se ci riportiamo indietro di solo due settimane, al 3 di ... Leggi su blogo Covid-19 Italia - Fase 2 : tre macroaree per la riapertura : Nord - Centro e Sud - test di 15 giorni

