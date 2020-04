Coronavirus, “Immuni”: come funziona l’app per il tracciamento dei contagi (Di venerdì 17 aprile 2020) Scelta l’app per il tracciamento dei contagi. Si chiama “Immuni”. Sarà ad adesione volontaria e funziona col Bluetooth Getty ImagesÈ ufficiale. Il commissario straordinario Domenico Arcuri ha disposto la firma del contratto per l’app italiana per il tracciamento dei contagi da Coronavirus. L’applicazione è denominata “Immuni” ed è stata progettata dalla società Bending Spoons. Secondo Arcuri, questa tecnologia “Sarà un pilastro importante nella gestione della fase successiva dell’emergenza”. Vediamo più nello specifico come funzione questa app di contact tracing. Innanzitutto, vi è un sistema di tracciamento di contatti che avviene grazie all’attivazione del Bluetooth. Quindi, se due smartphone giungono ad una distanza tale che i due Bluetooth si ... Leggi su chenews Coronavirus app tracciamento contagi - si chiamerà “Immuni” : ecco come funzionerà

