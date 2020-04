Celli | fase 2 per Roma è chance per recuperare ritardi

(Di venerdì 17 aprile 2020)– “E’ importante capire come organizzare la2 che tutti aspettiamo e per questo abbiamo pensato di organizzare questo evento. Oggi e’ importante pensare al dopo, perla ripartenza deve essere unaimportante con cuie svantaggi e dare nuove energie alle forze imprenditoriali e al mondo del lavoro”. Lo ha detto Svetlana, consigliera capitolina e della Citta’ metropolitana, che oggi ha organizzato il meeting online ‘Rete Civica dei Cittadini – Imprese e Attivita’ Produttive2: come ripartire’, a cui ha preso parte anche il presidente della Camera di commercio di, Lorenzo Tagliavanti.

I restanti 112 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 328 (-17 rispetto a ieri), quelli non in terapia intensiva sono 3.266. Le persone ...