Brian Dennehy, il ricordo di Sylvester Stallone: "Era un attore geniale" (Di venerdì 17 aprile 2020) Sylvester Stallone e le altre star hanno ricordato l'attore Brian Dennehy, interprete di Rambo scomparso ieri, magnificandone le qualità artistiche. Lutto a Hollywood. La morte di Brian Dennehy, scomparso ieri all'età di 81 anni, ha scosso i colleghi; tra i primi a omaggiarlo via social la star Sylvester Stallone che ha condiviso il suo ricordo definendolo un attore geniale. Sylvester Stallone ha condiviso su Instagram una foto che lo vede insieme a Dennehy in Rambo commentando: "Era semplicemente un attore geniale... Era anche un veterano del Vietnam e mi ha aiutato molto a costruire il personaggio di Rambo." Mia Farrow, che ha lavorato con Brian Dennehy nella piece Love Letters nel 2014, ha condiviso una foto dell'attore col suo cane ... Leggi su movieplayer Brian Dennehy morto/ Sylvester Stallone piange lo sceriffo di Rambo : "grande artista"

Morto l’attore Brian Dennehy - era lo sceriffo di Rambo

