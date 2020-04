Borse europee in rialzo, Milano inclusa (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse europee, con gli investitori confortati dal piano di ripartenza del presidente USA, Donald Trump che mira a una ripresa dell’economia a stelle e strisce. Sul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,22%. L’Oro crolla a 1.687,7 dollari l’oncia, lasciando sul tavolo l’1,71%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 18,77 dollari per barile, con un ribasso del 5,54%. In discesa lo spread, che retrocede a quota +223 punti base, con un decremento di 7 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell’1,74%. Tra i listini europei brilla Francoforte, con un forte incremento (+4,3%), ottima performance per Londra, che registra un progresso ... Leggi su quifinanza Borsa Milano in rosso con le altre Borse europee

