Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2020 ore 15 | 30

(Di giovedì 16 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 16 APRILEORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ALL’ALTEZZA DELLA PISANA. VEDIAMO LE ALTRE NOTIZIE SULLA DIRAMAZIONENORD, PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE, DOMANI 17 APRILE DALLE 5.00 DEL MATTINO FINO ALLE 20.00 RESTERÀ CHIUSA LA RAMPA D’INGRESSO DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE FIANONO. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI IMMETTERSI IN DIRAMAZIONE DAL RACCORDO ANULARE. CANTIERI ATTIVI ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD, IN QUESTO CASO SI TRATTA DI INTERVENTI DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA. PER AGEVOLARE LE OPERAZIONI, FINO ALLE 6:00 DI MARTEDÌ 21 APRILE CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO ...