Uomini e Donne, paura per Nilufar Addati: ecco cosa le è successo. Il chiarimento sulla quarantena con Giordano Mazzocchi (Di giovedì 16 aprile 2020) Mentre attendiamo che “Uomini e Donne” riprenda dopo la sospensione a causa del Coronavirus (rivedremo il dating-show di Maria De Filippi lunedì prossimo, il 20 aprile), protagonisti ed ex protagonisti continuano a far parlare di sé. L’ ex tronista Nilufar Addati suo malgrado e per un motivo preoccupante; infatti ha rivelato con una Story di Instagram di essere perseguitata da qualcuno da oltre un anno. Si cela dietro un profilo fake, ma ne ha usati anche altri, che Nilufar ha fatto cancellare. Poi ha bloccato nuovamente la persona diversi mesi fa, ma questa continua ad importunarla. Per depistare, “mi scriveva addirittura messaggi carini”, ha raccontato la 22enne italo-persiana, che tuttavia è riuscita a “riconoscerla”. L’appello di Nilufar L’ influencer ha paura. Ha ricevuto insulti e minacce da “una ... Leggi su pianetadonne.blog Karina Cascella svela perché ha detto addio a Uomini e Donne

Lorenzo Riccardi diventa maschilista ? Offese fuori Uomini e Donne

Veronica Burchielli sale in cattedra | Ex di Uomini e Donne dice la sua (Di giovedì 16 aprile 2020) Mentre attendiamo che “” riprenda dopo la sospensione a causa del Coronavirus (rivedremo il dating-show di Maria De Filippi lunedì prossimo, il 20 aprile), protagonisti ed ex protagonisti continuano a far parlare di sé. L’ ex tronistasuo malgrado e per un motivo preoccupante; infatti ha rivelato con una Story di Instagram di essere perseguitata da qualcuno da oltre un anno. Si cela dietro un profilo fake, ma ne ha usati anche altri, cheha fatto cancellare. Poi ha bloccato nuovamente la persona diversi mesi fa, ma questa continua ad importunarla. Per depistare, “mi scriveva addirittura messaggi carini”, ha raccontato la 22enne italo-persiana, che tuttavia è riuscita a “riconoscerla”. L’appello diL’ influencer ha. Ha ricevuto insulti e minacce da “una ...

LucaBizzarri : Parliamo soltanto di logica. “Se esco da solo non metto in pericolo nessuno” Ci sono uomini e donne che pensano che… - Tg3web : È la generazione degli anni'40 a pagare il tributo più alto in questa pandemia. Antonio Scurati, lo scrittore Premi… - MichelaMarzano : #Datecivoce perché è vero che le donne ci sono state e ci sono in questa crisi e da sempre lottano, sopportano, spe… - FloraPiachica : RT @LucaBizzarri: Parliamo soltanto di logica. “Se esco da solo non metto in pericolo nessuno” Ci sono uomini e donne che pensano che se un… - megabattito : @sonounauror perché gli uomini possono sentirsi liberi di parlare di questo argomento, mentre le donne devono prova… -