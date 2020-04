TUTTOSPORT – Massimo Cellino su Sandro Tonali: “Mi piacerebbe cederlo alla Roma o al Napoli, ma non succederà” (Di giovedì 16 aprile 2020) L’edizione di oggi del quotidiano piemontese TUTTOSPORT apre in prima pagina con il mercato e l’Inter che sarebbe intenzionata a tentare Dries Mertens per il futuro. Anche Romelu Lukaku starebbe spingendo per avere in squadra l’attaccante azzurro, già compagno di Nazionale. Spazio poi alle parole di Massimo Cellino, presidente del Brescia, che ha parlato di Sandro Tonali in chiave mercato: “Vorrei rimanesse in Italia, mi piacerebbe cederlo alla Roma o al Napoli, ma non succederà. Restano Juve ed Inter, sceglierà lui”. Gli azzurri, effettivamente, avevano messo gli occhi da tempo sul centrocampista, considerato l’erede di Andrea Pirlo. Lo stesso Sandro Tonali, curiosamente, ha dichiarato però più volte di ispirarsi a Gennaro Gattuso, attuale tecnico dei partenopei. A quanto parte, però, dopo quello di ... Leggi su calciomercato.napoli (Di giovedì 16 aprile 2020) L’edizione di oggi del quotidiano piemonteseapre in prima pagina con il mercato e l’Inter che sarebbe intenzionata a tentare Dries Mertens per il futuro. Anche Romelu Lukaku starebbe spingendo per avere in squadra l’attaccante azzurro, già compagno di Nazionale. Spazio poi alle parole di, presidente del Brescia, che ha parlato diin chiave mercato: “Vorrei rimanesse in Italia, mio al Napoli, ma non succederà. Restano Juve ed Inter, sceglierà lui”. Gli azzurri, effettivamente, avevano messo gli occhi da tempo sul centrocampista, considerato l’erede di Andrea Pirlo. Lo stesso, curiosamente, ha dichiarato però più volte di ispirarsi a Gennaro Gattuso, attuale tecnico dei partenopei. A quanto parte, però, dopo quello di ...

