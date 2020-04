Terremoto a Piacenza, 16 aprile 2020: 2 scosse di magnitudo 4.2 e 3.5 (Di giovedì 16 aprile 2020) Uno sciame sismico si sta verificando da ieri sera in provincia di Piacenza. Una prima scossa di magnitudo 3.5 è stata registrata intorno alle 22.00 di ieri con epicentro tra i comuni di Ferriere e Cerignale ad una profondità di 4 chilometri.A quella prima scossa ne sono seguite diverse questa mattina. La terra ha tremato con una maggiore intensità rispetto alla sera precedente: alle 11.42 una scossa di magnitudo 4.2 è stata avvertita dalla popolazione anche a Milano e Genova.L'epicentro, anche in questo caso, è stato localizzato a tra il comune di Cerignale e i comuni di Ottone e Ferriere ad una profondità di 3 chilometri. A questa scossa più in intesa ne è seguita un'altra, alle 13.16, di magnitudo 3.5 con stesso epicentro e una profondità maggiore, 8 chilometri.Al momento, come riferito all'ANSA dal sindaco di Cerignale ... Leggi su blogo Terremoto oggi a Piacenza : 5 scosse sull’Appennino

Terremoto a Piacenza - scossa magnitudo 4.2 : paura al Nord da Milano a Genova. Dalle verifiche nessun danno

