Stardust | David Bowie rivive nella prima clip del biopic con Johnny Flynn

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 16 aprile 2020) Grazie a un nuovo contenuto, vediamo le nuove sembianze dinel, nuova pellicola dedicata alla vita del Duca Bianco. Arriva ladi, ildedicato alla stardiretto e sceneggiato da Gabriel Range che si incentrerà sul viaggio negli Stati Uniti del cantante e, in particolare, sulla nascita del personaggio di Ziggynei primi anni Settanta. Diffusa da Variety, in questadel film si vedono il protagonistanei panni del cantante e Marc Maron, che interpreta invece l'addetto stampa Ron Oberman, mentre discutono fumando una sigaretta in un giardino, davanti a un'ampia finestra illuminata: "Tutto quello che ci vuole è qualcuno che ci creda per cambiare il mondo, giusto? ...