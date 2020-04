Spaccio di hashish a Porta Nolana: 30enne arrestato dalla polizia (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri sera gli agenti del commissariato Vicaria Mercato, durante un servizio di contrasto allo Spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in un terraneo di via Antonio Toscano dove hanno trovato una persona in possesso di un panetto di hashish del peso complessivo di circa 100 grammi, di 5 involucri della stessa sostanza del peso complessivo di circa 7 grammi, della somma di 5000 euro, di un bilancino e di un taglierino. Un 30enne marocchino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per detenzione ai fini di Spaccio di sostanza stupefacente. L'articolo Spaccio di hashish a Porta Nolana: 30enne arrestato dalla polizia proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Atripalda - in giro con hashish - taglierino e bilancino di precisione : 20enne denunciato per spaccio

