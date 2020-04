Peacock: i trailer di Bayside School, Brave New World, Psych 2 e gli altri originali (Di giovedì 16 aprile 2020) Arriva Peacock negli USA: ecco i trailer degli originali che arriveranno nel 2020. Bayside School, Brave New World, il film di Psych, A.P. Bio 3 e altro. Negli Stati Uniti ieri ha debuttato Peacock, il servizio streaming di Comcast/Universal, anche se in una versione beta, con soli contenuti vecchi in catalogo e solo per gli abbonati alla pay tv via cavo di Comcast (azienda che ha acquistato anche Sky). Approfittando del lancio, il servizio streaming ha rilasciato anche i primi trailer delle serie originali che arriveranno durante il 2020, partendo da luglio, quando il servizio, negli USA, sarà disponibile per tutti. Peacock al momento sarà disponibile solo negli Stati Uniti. Comcast infatti non ha parlato di un piano di espansione internazionale, soprattutto nei mercati Sky, società del gruppo. Inoltre non sappiamo se gli originali arriveranno in Italia e in che ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 16 aprile 2020) Arrivanegli USA: ecco idegliche arriveranno nel 2020.New, il film di, A.P. Bio 3 e altro. Negli Stati Uniti ieri ha debuttato, il servizio streaming di Comcast/Universal, anche se in una versione beta, con soli contenuti vecchi in catalogo e solo per gli abbonati alla pay tv via cavo di Comcast (azienda che ha acquistato anche Sky). Approfittando del lancio, il servizio streaming ha rilasciato anche i primidelle serieche arriveranno durante il 2020, partendo da luglio, quando il servizio, negli USA, sarà disponibile per tutti.al momento sarà disponibile solo negli Stati Uniti. Comcast infatti non ha parlato di un piano di espansione internazionale, soprattutto nei mercati Sky, società del gruppo. Inoltre non sappiamo se gliarriveranno in Italia e in che ...

