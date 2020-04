Palermo | ospizio lager | ordinanza ‘il letto è bagnato | alzati mongoloide’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 aprile 2020), 16 apr. (Adnkronos) – Bastava che un’anziana con demenza senile bagnasse ilper la seconda volta e giù schiaffi e insulti. “E’, troia”, poi lo strattone e la spinta. E’ solo una delle violenze registrate dalle telecamere della casa di riposo ‘Bell’Aurora’ didove all’alba di oggi sono state arrestate sei donne, tra cui l’amministratrice di fatto per maltrattamenti, alcuni di loro devono rispondere anche di bancarotta. Registrazioni terribili da cui emerge uno spaccato drammatico, come sottolinea anche nelladi custodia cautelare il gip Fabio Pilato. “E’, è ba-gna-to, e può stare con le pedate, ti sembra che l’altra volta sei volte?,mongoloida”¦ con le pedate può stare, noi non lo facciamo più, ...