Morto Luis Sepulveda | lo scrittore cileno deceduto per Coronavirus

Leggi su italiasera

(Di giovedì 16 aprile 2020) Addio al grandeSepùlveda,oggi dopo aver contratto il. L’artistaera stato ricoverato in ospedale a Oviedo, in Spagna, nello scorso febbraio dopo essere risultato positivo al Covid-19 insieme alla moglie. Loall’età di 70 anni.: chi era lode La Gabbianella e il Gatto. Età, moglie, figli, attivismo, opere dell’artista Giornalista, sceneggiatore, regista e attivista oltre cheSepùlveda era nato in Cile ed era stato naturalizzato francese. Nella sua vita tanto attivismo fino all’incarcerazione durante il regime di Augusto Pinochet. Tanti i suoi viaggi nel mondo e intenso l’impegno per Greenpeace, mentre negli ultimi anni si era stabilito in Spagna. Nella sua vasta opera letteraria, il romanzo che lo rese noto ...