Minecraft RTX Beta - prova

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 16 aprile 2020) Il Ray tracing è indubbiamente la tecnologia di rendering del momento. Una tecnica non certo nuova, ma che è diventata l'oggetto del desiderio di molti da quando Nvidia ne ha implementato il supporto accelerato hardware nelle sue più recenti schede grafiche, le GeForce RTX, e più recentemente con l'annuncio del supporto anche delle console next-gen. In fase di lancio, si trattava più di un costoso orpello, poiché i giochi che ne supportavano l'accelerazione hardware si contavano sulle punte delle dita, e le prestazioni di una RTX 2080 Ti erano non molto diverse da quelle di una GTX 1080 Ti che costava molto meno.Le cose sono però cambiate abbastanza in fretta in un anno dal lancio della nuova tecnologia eRTX ha strabiliato tutti alla scorsa Gamescom. Se tutti gli altri giochi lo utilizzavano qualche effetto marginale e di ...