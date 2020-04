Leonardo stampa in 3D le valvole per i respiratori (Di venerdì 17 aprile 2020) "Stiamo realizzando le valvole ideate da Isinnova, che permettono di trasformare le maschere da snorkeling della Decathlon in un respiratore". Non solo aerei ed elicotteri per la lotta alla pandemia; l'azienda aerospaziale italiana Leonardo, infatti, rispondendo all'appello di Isinnova, ha deciso di avviare in alcuni suoi stabilimenti la produzione di valvole Charlotte e scudi facciali per gli operatori sanitari impegnati nella battaglia contro il coronavirus, mettendo a disposizioni le proprie stampanti 3D e la tecnologia "additive manufacturing".Si tratta di una tecnologia che Leonardo ha sviluppato anche attraverso il lavoro svolto nell'Aerotech Campus di Pomigliano d Arco (Na) e che trova applicazione soprattutto nel sito di Grottaglie, in provincia di Taranto - specializzato in tecnologie avanzate per la produzione di parti di aereo in fibra di carbonio - dove sono state prodotte ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 17 aprile 2020) "Stiamo realizzando leideate da Isinnova, che permettono di trasformare le maschere da snorkeling della Decathlon in un respiratore". Non solo aerei ed elicotteri per la lotta alla pandemia; l'azienda aerospaziale italiana, infatti, rispondendo all'appello di Isinnova, ha deciso di avviare in alcuni suoi stabilimenti la produzione diCharlotte e scudi facciali per gli operatori sanitari impegnati nella battaglia contro il coronavirus, mettendo a disposizioni le proprienti 3D e la tecnologia "additive manufacturing".Si tratta di una tecnologia cheha sviluppato anche attraverso il lavoro svolto nell'Aerotech Campus di Pomigliano d Arco (Na) e che trova applicazione soprattutto nel sito di Grottaglie, in provincia di Taranto - specializzato in tecnologie avanzate per la produzione di parti di aereo in fibra di carbonio - dove sono state prodotte ...

