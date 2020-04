Lazio: 148 positivi in più e 46 guarigioni (Di giovedì 16 aprile 2020) -Asl Roma 1: 19 nuovi casi positivi. 2167 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare, il triplo di chi ne entra. Prosegue il monitoraggio nelle RSA e case di riposo del territorio -Asl Roma 2: 37 nuovi casi positivi di cui la maggior parte riferibili ai cluster della RSA Longoni e di Villa Fulvia. 22 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Prosegue la sorveglianza sanitaria su Villa Fulvia e altre RSA -Asl Roma 3: 9 nuovi casi positivi di cui 4 in sorveglianza domiciliare. 2003 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare, il triplo di chi ne entra -Asl Roma 4: 26 nuovi casi positivi di cui la maggioranza riferibili alla casa di riposo di Campagnano. 2625 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. In corso audit alla RSA Madonna del Rosario. In corso ulteriori sopralluoghi sulle case di riposo e RSA del territorio -Asl Roma 5: 10 nuovi casi ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 aprile 2020) -Asl Roma 1: 19 nuovi casi. 2167 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare, il triplo di chi ne entra. Prosegue il monitoraggio nelle RSA e case di riposo del territorio -Asl Roma 2: 37 nuovi casidi cui la maggior parte riferibili ai cluster della RSA Longoni e di Villa Fulvia. 22 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Prosegue la sorveglianza sanitaria su Villa Fulvia e altre RSA -Asl Roma 3: 9 nuovi casidi cui 4 in sorveglianza domiciliare. 2003 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare, il triplo di chi ne entra -Asl Roma 4: 26 nuovi casidi cui la maggioranza riferibili alla casa di riposo di Campagnano. 2625 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. In corso audit alla RSA Madonna del Rosario. In corso ulteriori sopralluoghi sulle case di riposo e RSA del territorio -Asl Roma 5: 10 nuovi casi ...

