La prova del cuoco, lo sfogo di Elisa Isoardi: ‘Non mandano le nostre repliche’ (Di giovedì 16 aprile 2020) La prova del cuoco, così come tanti altri programmi, ha dovuto alzare le mani e arrendersi momentaneamente all’emergenza sanitaria rinunciando così ad andare in onda. Elisa Isoardi, però, nel corso di una diretta Instagram con lo chef Daniele Persegani, ha rivelato che presto il cooking show potrebbe finalmente tornare in onda. Quando torna La prova del cuoco? Come rivela il sito Davidemaggio.it, Elisa Isoardi, la cui trasmissione è stata sopsesa il 12 marzo, ha annunciato: “Stiamo cercando di ritornare almeno su Rai1, che non sarebbe male… perché dà la possibilità a tanti anche di collegarsi… anche perché il settore della ristorazione è abbastanza precario in questo momento … Cerchiamo di ritornare, l’11 maggio, sei pronto Daniele a tornare in televisione?”. Lo chef ha ... Leggi su tvzap.kataweb Coronavirus - sul Mes il premier Giuseppe Conte prova la carta della tregua. Reggerà?

Elisa Isoardi pronta a tornare in onda con La prova del cuoco su Rai 1 ma intanto lancia una bella frecciatina

Vieni da me - L’Eredità - La prova del cuoco pronti a tornare in tv (Di giovedì 16 aprile 2020) Ladel, così come tanti altri programmi, ha dovuto alzare le mani e arrendersi momentaneamente all’emergenza sanitaria rinunciando così ad andare in onda., però, nel corso di una diretta Instagram con lo chef Daniele Persegani, ha rivelato che presto il cooking show potrebbe finalmente tornare in onda. Quando torna Ladel? Come rivela il sito Davidemaggio.it,, la cui trasmissione è stata sopsesa il 12 marzo, ha annunciato: “Stiamo cercando di ritornare almeno su Rai1, che non sarebbe male… perché dà la possibilità a tanti anche di collegarsi… anche perché il settore della ristorazione è abbastanza precario in questo momento … Cerchiamo di ritornare, l’11 maggio, sei pronto Daniele a tornare in televisione?”. Lo chef ha ...

Internazionale : La sindaca di San Francisco era stata accusata di aver agito in modo affrettato, ma la tenuta del sistema sanitario… - CarloCalenda : .@Azione_it non appoggia questo Governo ed è contraria all’uso del #MES ma quello che sta circolando sulla riunione… - antoniospadaro : Oggi l’UNIONE EUROPEA ha di fronte a sé una sfida epocale, dalla quale dipenderà non solo il suo #futuro , ma quell… - Stefy19971966 : RT @1897jjj: @Stefy19971966 @CliffBurton8256 La prova del livello del Paese. Sempre pensato che per il coronavirus è possibile una cura, pe… - 1897jjj : @Stefy19971966 @CliffBurton8256 La prova del livello del Paese. Sempre pensato che per il coronavirus è possibile u… -