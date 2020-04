Harry e Meghan Markle, la nuova casa è un sogno (da 14,5 milioni di dollari): ecco dove va a vivere l’ex coppia reale (Di giovedì 16 aprile 2020) Poche settimane fa Harry e Meghan Markle hanno lasciato il Canada, dove hanno lasciato la dimora sull’isola di Vancouver, per trasferirsi negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles, la città natale di Meghan dove vive la madre Doria Ragland, che lavora come assistente sociale e istruttrice di yoga. La decisione di trasferirsi negli Stati Uniti è avvenuta nonostante le voci di mesi fa che la coppia non avrebbe considerato il paese finché Trump è presidente. Tuttavia Meghan è stata ingaggiata dalla Disney, che ha il suo quartier generale nell’aerea di Los Angeles. Libera da impegni reali, l’attrice torna sullo schermo ma questa volta in una nuova veste, è la voce narrante del documentario ‘Elephants’ che sarà in onda su Disney+, la nuova piattaforma di streaming della casa di Topolino, dal prossimo tre ... Leggi su caffeinamagazine Meghan senza capelli e Harry con una lunga barba : saranno così i reali dopo la quarantena? -

Harry rinuncia alla caccia per amore di Meghan : «Per lui non è facile stare in California»

Harry e Meghan hanno predisposto che i soldi generati dalla trasmissione televisiva del loro matrimonio nel 2018 vengano utilizzati per aiutare a nutrire i bambini durante la pandemia di coronavirus.

Come potrebbero essere i capelli di Meghan e Harry alla fine della quarantena?

Lei con un buzzcut militare alla Demi Moore, lui con un capello selvaggio alla Bradley Cooper. Ma davvero saranno questi i look di Meghan e Harry post Covid-19? Se lo chiede con un pizzico d’ironia ...

