Gabriel Garko pubblica una foto di quando aveva 14 anni: “Stando a casa trovi di tutto” (Di giovedì 16 aprile 2020) L'isolamento forzato porta a scovare dei tesori nascosti proprio tra gli anfratti delle nostre case, ed è proprio quello che è accaduto a Gabriel Garko che ha trovato una foto del passato e non ha esitato a pubblicarla sul suo profilo Instagram. L'attore aveva appena 14 anni e mostrava già una bellezza innegabile, dote che tuttora a 47 anni non gli manca. Leggi su fanpage Gabriel Garko - foto inedita a 14 anni/ Gli haters "era prima della chirurgia.."

L'isolamento forzato porta a scovare dei tesori nascosti proprio tra gli anfratti delle nostre case, ed è proprio quello che è accaduto a Gabriel Garko che ha trovato una foto del passato e non ha esitato a pubblicarla sul suo profilo Instagram. L'attore aveva appena 14 anni e mostrava già una bellezza innegabile, dote che tuttora a 47 anni non gli manca.

Era solo un ragazzino Gabriel Garko in questo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram e probabilmente all'epoca non sapeva ancora che sarebbe diventato uno dei volti più noti dello spettacolo.

Gabriel Garko, foto inedita a 14 anni sui social e il popolo dei social lo prende di mira: “Quando non ti eri rovinato con la chirurgia” Gabriel Garko continua ad essere una delle vittime preferite ...

