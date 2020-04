Federica Sciarelli scioccata non crede alle sue orecchie “Nella bara di mia madre non c’era lei” (Di giovedì 16 aprile 2020) Incredibile rivelazione a Chi l’ha visto? condotto da Federica Sciarelli, una donna ha detto che nella bara non c’era il corpo della madre morta per coronavirus, scopriamo cosa è successo La pandemia ha sconvolto le vite di tutte le persone e il mondo sta piangendo tanti morti. La situazione è certamente insostenibile per i sanitari che ogni giorno devono affrontare l’emergenza, ma quello che succede va oltre ogni immaginazione. I più colpiti sono stati gli anziani, e c’è stata una vera strage, soprattutto fra nord e centro. Le verità che emergono sulla fine che fanno una volta entrati nelle strutture sono incredibili. Nel programma di Federica Sciarelli che va in onda su Rai 3, Chi l’ha Visto?, sono arrivate testimonianze dolorose di persone che hanno perso i propri cari. Non si parla solo di chi non ha potuto dare loro ... Leggi su kontrokultura Chi l’ha visto - Federica Sciarelli raccoglie le testimonianze dei parenti delle vittime di coronavirus nelle Rsa : “Nella bara di mia madre c’era un’altra persona”

