“Fare indebitare le imprese non è la strada giusta, la classe politica sembra smarrita”, afferma Confindustria (Di giovedì 16 aprile 2020) Una posizione più che legittima quella espressa stamane da Confindustria, anche in virtù della sua stessa ragione d’essere: “Non possiamo più permetterci di perdere ancora tempo e dobbiamo focalizzarci su due obiettivi: riaprire le produzioni perché solo queste danno reddito e lavoro, e non certo lo Stato come padre che dispensa un favore, senza peraltro avere le risorse per farlo; ed evitare assolutamente la seconda ondata di contagio che ci porterebbe a nuove misure di chiusure che sarebbero drammatiche e devastanti“. Ed è stato particolarmente pratico quanto illustrato davanti al Consiglio generale dal neo presidente designato, Carlo Bonomi, nello ‘scadenzare’ i futuri step per le aziende. “La politica sembra smarrita, diamoci da fare” Quindi il futuro capo di Viale dell’Astronomia per ovvi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 aprile 2020) Una posizione più che legittima quella espressa stamane da Confindustria, anche in virtù della sua stessa ragione d’essere: “Non possiamo più permetterci di perdere ancora tempo e dobbiamo focalizzarci su due obiettivi: riaprire le produzioni perché solo queste danno reddito e lavoro, e non certo lo Stato come padre che dispensa un favore, senza peraltro avere le risorse per farlo; ed evitare assolutamente la seconda ondata di contagio che ci porterebbe a nuove misure di chiusure che sarebbero drammatiche e devastanti“. Ed è stato particolarmente pratico quanto illustrato davanti al Consiglio generale dal neo presidente designato, Carlo Bonomi, nello ‘scadenzare’ i futuri step per le aziende. “Lasmarrita, diamoci da fare” Quindi il futuro capo di Viale dell’Astronomia per ovvi ...

