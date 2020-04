Coronavirus | le Regioni spingono per la riapertura il 4 maggio

(Di giovedì 16 aprile 2020) In attesa che i numeri delsi abbassino ancora di più, leprogettano lail 4, data di scadenza del decreto del governo Sono giorni fondamentali per l’Italia, che sta progettando la fine del lockdown imposto dal governo il 9 marzo per ile il graduale ritorno alla normalità. La … L'articolo, leper lail 4proviene da www.inews24.it.

fattoquotidiano : Coronavirus, Travaglio su La7: “Lombardia e Piemonte? Due Regioni in balia degli eventi. Il governo dovrebbe commis… - ilpost : Il Veneto, la regione che ha contenuto meglio il coronavirus in Italia, aveva cominciato ad attrezzarsi già a genna… - fattoquotidiano : DUE REGIONI DA COMMISSARIARE “Salvini dice che l’apertura di un’inchiesta sui morti nelle Rsa lombarde è di pessim… - Michele_Arnese : RT @ziobedo: Coronavirus, le Regioni sbuffano sulle prefetture e chiedono un vademecum sulla fase 2 - massi7768 : Se regioni #lombardia #veneto #Piemonte aprono il 4 marzo devono essere commissariate. Evitare nuova diffusione… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Regioni

Il Messaggero

I tamponi scarseggiano in qualche regione, ma ci si è avviati verso una produzione molto generosa dei tamponi e per l'evento sarebbero disponibili. Possiamo sacrificare i tamponi per uno degli aspetti ...che hanno rimarcato come gli sforzi della Regione e la generosità dei privati hanno permesso di mettere in campo ulteriori strumenti salvavita per fronteggiare l'emergenza Coronavirus a ...