Coronavirus | la confessione del presidente | “la situazione era precipitata | febbre e

(Di giovedì 16 aprile 2020) Ildel Carpi Stefano Bonacini è risultato positivo al, adesso è completamente guarito e può raccontare la sua storia. E’ stato sottoposto al secondo tampone, l’esito è risultato negativo. Ecco le indicazioni riportate all’emittente ‘Trc Modena’. “I primi indicatori ci furono oltre un mese fa, con unabassa che riuscivo in qualche misura a tenere controllata. Però, non mi sentivo bene e mi sono sottoposto al tampone che ha dato esito positivo. Durante quella settimana la, laè salita a 39 o 39,5 ed io avevo difficoltà a respirare e tosse. E a quel punto mi hanno ricoverato. L’ingresso nel reparto infetti è stato il momento più brutto perché, oltre allaa 39,5, faticavo a respirare e mi hanno messo ...

"Io sono un fifone e questo virus mi terrorizza, non vado a fare nemmeno la spesa. Se dovessi prendere il coronavirus, vista la mia età, rischierei di non farcela". È con la solita ironia che ...Lo scrittore Luis Sepulveda è morto per coronavirus a Oviedo. Aveva 70 anni ... Non può che essere lui", aveva detto riferendosi al suo libro 'Storia del gatto e del topo che diventò suo amico'. Poi ...