Coronavirus | Caffè Corsini dona il suo caffè a 10 ospedali della Toscana

(Di giovedì 16 aprile 2020) Arezzo, 16 apr. – (Adnkronos) – Prendere un caffè è una delle prime azioni che si fa per se stessi, per concedersi un momento di pausa o per ricaricarsi: Caffè, storica torrefazione di Arezzo, per ringraziare il personale sanitario per il duro lavoro che sta svolgendo in questo periodo di emergenza dettata dal virus Covid-19, ha deciso dire i suoi prodotti a 10. L’azienda, fondata nel 1950 ad Arezzo, diretta da Patrick Hoffer e portavocequalità Made in Tuscany in oltre 65 paesi del mondo, ha deciso di sostenere così la sanità, e proprio in questi giorni ha consegnato capsule, macchinette, caffè macinato e cioccolato neglidi Arezzo, Firenze, Grosseto, Massa, Livorno, Lucca, Pisa, Pontedera, Siena, Versilia. Lo ha fatto grazie al coordinamento ...