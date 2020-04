Coronavirus, a spasso a Palermo con una pecora al guinzaglio: bloccato e multato dalla polizia (Di giovedì 16 aprile 2020) A spasso, con una pecora al guinzaglio, pur di uscire di casa. Non è andata bene, tuttavia, a un uomo che a Palermo ha pensato di aggirare le regole anti-contagio servendosi dell’animale. La polizia municipale, infatti, lo ha intercettato in viale Regione siciliana, lo ha bloccato e multato. L'articolo Coronavirus, a spasso a Palermo con una pecora al guinzaglio: bloccato e multato dalla polizia proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus Roma - porta a spasso la tartaruga per il quartiere : multata 60enne

Coronavirus : a Roma 60enne porta a spasso tartaruga - multata

Coronavirus - le città si svuotano di persone ma si riempiono di animali : daini a spasso nella banlieue di Parigi - “evento eccezionale” [FOTO] (Di giovedì 16 aprile 2020) A, con unaal, pur di uscire di casa. Non è andata bene, tuttavia, a un uomo che aha pensato di aggirare le regole anti-contagio servendosi dell’animale. La polizia municipale, infatti, lo ha intercettato in viale Regione siciliana, lo ha. L'articolo, acon unaalpolizia proviene da Il Fatto Quotidiano.

RaiNews : #coronavirus Roma: porta a passeggio la #tartaruga, una donna multata dai carabinieri - LaStampa : Un uomo è stato fermato e multato a Palermo, durante i controlli per l'emergenza coronavirus, mentre passeggiava co… - ilfattovideo : Coronavirus, a spasso a Palermo con una pecora al guinzaglio: bloccato e multato dalla polizia - vinnix63 : RT @LaStampa: Un uomo è stato fermato e multato a Palermo, durante i controlli per l'emergenza coronavirus, mentre passeggiava con una peco… - scarsocrinito : RT @LaStampa: Un uomo è stato fermato e multato a Palermo, durante i controlli per l'emergenza coronavirus, mentre passeggiava con una peco… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus spasso Coronavirus, a spasso a Palermo con una pecora al guinzaglio: bloccato e multato dalla polizia Il Fatto Quotidiano Coronavirus, a spasso a Palermo con una pecora al guinzaglio: bloccato e multato dalla polizia

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio ...

Coronavirus, l'appello alle istituzioni firmato da genitori e insegnanti: "Fate uscire i bambini"

I bambini/ragazzini/ragazzi sono i veri reclusi non solo dal VIRUS COVID-19, ma da tutti noi, che abbiamo deciso e/o subito il fatto che ... da due a tre volte al giorno per portare a spasso i cani ...

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio ...I bambini/ragazzini/ragazzi sono i veri reclusi non solo dal VIRUS COVID-19, ma da tutti noi, che abbiamo deciso e/o subito il fatto che ... da due a tre volte al giorno per portare a spasso i cani ...