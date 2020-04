Come funziona AllertaLOM: l’app della Lombardia per l’emergenza Covid-19 (Di giovedì 16 aprile 2020) Negli ultimi giorni in Italia si è intensificato il flusso di notizie riguardo possibili app per tracciare i contagi, i contatti e contenere così l’emergenza Coronavirus. Uno strumento utile nell’immediato, ma soprattutto per tenere sotto controllo la situazione quando si riuscirà a ripartire. Alcune soluzioni sono in corso di definizione, mentre la Lombardia ha già invitato i cittadini a scaricare AllertaLOM, l’app contro l’emergenza Coronavirus. Cos’è l’app AllertaLOM Se siete residenti in Lombardia, nelle ultime ore vi è probabilmente arrivato un sms di questo tipo: “Regione Lombardia – CercaCovid: scarica app AllertaLOM e compila ogni giorno il questionario anonimo sul tuo stato di salute. Aiuterai a tracciare mappa contagio“. La Regione, tra uno scontro e l’altro con il ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - l'app è già in funzione : ecco come sta funzionando

Google Play Store a misura di bimbo con il tab “bambini” : ecco come funziona

Coronavirus ultime notizie : test sierologici al via - come funziona (Di giovedì 16 aprile 2020) Negli ultimi giorni in Italia si è intensificato il flusso di notizie riguardo possibili app per tracciare i contagi, i contatti e contenere così l’emergenza Coronavirus. Uno strumento utile nell’immediato, ma soprattutto per tenere sotto controllo la situazione quando si riuscirà a ripartire. Alcune soluzioni sono in corso di definizione, mentre laha già invitato i cittadini a scaricare, l’app contro l’emergenza Coronavirus. Cos’è l’appSe siete residenti in, nelle ultime ore vi è probabilmente arrivato un sms di questo tipo: “Regione– Cerca: scarica appe compila ogni giorno il questionario anonimo sul tuo stato di salute. Aiuterai a tracciare mappa contagio“. La Regione, tra uno scontro e l’altro con il ...

c_appendino : Ecco come funziona uno snodo di Torino Solidale per aiutare i cittadini in difficoltà a causa dell'emergenza… - renatobrunetta : Cos’è davvero il #Mes e come funziona? Ci conviene? Nella realtà ci sarebbe utile e non impone alcun cappio.Dire di… - SkyTG24 : Per facilitare la ricostruzione dei contatti di una persona positiva al #coronavirus, Apple e Google svilupperanno… - OCEANOYOONGI : @lilxtae_ però mi sembra strano non fosse vero, cioè come funziona il fake anti eyebrow - Gianciarla : RT @fanpage: Il governo ha scelto “Immuni” come app per il tracciamento dei casi di Coronavirus. Come funziona -

Ultime Notizie dalla rete : Come funziona Mes: cos'è e come funziona il Fondo salva Stati, Eurogruppo Italia The Italian Times Coronavirus, dalla app ai test sierologici: le risposte del governo

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha risposto ieri a sei delle sette domande poste su queste colonne da Luca Ricolfi nell'editoriale intitolato Buio sulla ripartenza, sette domande ...

Coronavirus, Maturità: professori in chat e studente da solo in aula per evitare “aiutini”

E finirà il percorso di studi come mai avrebbe immaginato: da casa, con lezioni e compiti online e interrogazioni sostenute tra il via vai di genitori e fratelli. E soprattutto nelle prime settimane ...

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha risposto ieri a sei delle sette domande poste su queste colonne da Luca Ricolfi nell'editoriale intitolato Buio sulla ripartenza, sette domande ...E finirà il percorso di studi come mai avrebbe immaginato: da casa, con lezioni e compiti online e interrogazioni sostenute tra il via vai di genitori e fratelli. E soprattutto nelle prime settimane ...