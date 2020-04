Baldassarre | imperativo accelerare su tamponi nel Lazio

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 aprile 2020) Roma – “Quanto avvenuto alla Rsa San Raffaele, che inutilmente chiedeva di poter effettuaredirettamente nella casa di cura, sia da monito per il futuro per evitare nuovi focolai sul territorio. Piu’ si va avanti e piu’ appare evidente l’arroganza di D’Amato e Zingaretti nella gestione della sanita’ locale, dove tanti anziani continuano a soffrire, senza che questo, rispetto a altri territori faccia purtroppo piu’ di tanto rumore. Se il caso Rocca di Papa ha insegnato qualcosa alla Regionee’ che occorre assolutamentecon i, senza aspettare che siano gli unici pochi laboratori di riferimento a fornire l’esito dei test Covid-19”. Cosi’ in un comunicato l’eurodeputata Simona, membro della commissione Sanita’.