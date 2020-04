Aurora Ramazzotti punge Chiara Nasti che replica: “Ti ricordavo diversa, alcol e non mi dilungo” (Di giovedì 16 aprile 2020) Scontro social tra Chiara Nasti e Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros aveva manifestato perplessità di fronte alle ultime uscite dell’influencer, dal post con citazione sulle donne “e l’asino che paghi per loro” alle critiche stampate sul rotolo di carta igienica. Ma a quella presa di distanza arrivata dalla popolare figlia di Eros e Michelle Hunziker, Chiara ha reagito male e ad Aurora ha scritto: “Di che ti sconvolgi? Ti ricordavo diversa tra alcol e non mi dilungo”. Leggi su fanpage Aurora Ramazzotti punge Chiara Nasti che replica : “Ti ricordavo diversa - alcol e non mi dilungo”

“Ti ricordavo diversa tra alcol e…”. Aurora Ramazzotti - la coltellata dall’ex amica vip è sotto gli occhi di tutti : scoppia la bufera

Chiara Nasti attacca Aurora Ramazzotti : “Ti ricordavo diversa” (Di giovedì 16 aprile 2020) Scontro social tra. La figlia di Eros aveva manifestato perplessità di fronte alle ultime uscite dell’influencer, dal post con citazione sulle donne “e l’asino che paghi per loro” alle critiche stampate sul rotolo di carta igienica. Ma a quella presa di distanza arrivata dalla popolare figlia di Eros e Michelle Hunziker,ha reagito male e adha scritto: “Di che ti sconvolgi? Titrae non mi dilungo”.

infoitcultura : Aurora Ramazzotti, “incidente” in diretta: “E’ un segno” - infoitcultura : È scontro tra Chiara Nasti e Aurora Ramazzotti: 'Ti ricordavo un tantino diversa tra alcool e non mi dilungo' - infoitcultura : Chiara Nasti attacca Aurora Ramazzotti: “Meglio che non mi dilungo” - infoitcultura : Aurora Ramazzotti, non ce la fa più: su Instagram la prova - infoitcultura : Aurora Ramazzotti riceve un segno | Forse non deve più farlo | Video -