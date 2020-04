Al Bano sono tornato a fare il contadino e a zappare la terra

Leggi su musicaetesti.myblog

(Di giovedì 16 aprile 2020) Anche Alè in quarantena nella sua tenuta di Cellino, San Marco, con Loredana Lecciso e i figli Jasmine e Aljr.. L’isolamento forzato lo ha portato a riscoprire il suo antico legame con la natura e la campagna. “il. Da mattina a sera sto all’aria aperta e sfogo la mia iperattività nei campi. Ho sempre avuto un grande amore per la, è una fonte di energia pura”, ha dichiarato al settimanale “Chi”: La carriera lo ha portato lontanissimo dalla sua Puglia, ma adesso ha l’occasione per recuperare il tempo perduto. “Da quando ho cominciato la carriera di cantante, più di 50 anni fa, non ho più smesso di girare il mondo. Cellino era una parentesi felice tra i viaggi e i concerti”, ha spiegato il cantautore. “Adesso invece mi ritrovo a vivere come quando ...