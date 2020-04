“Ve lo ricordate? Arrestato per aver violentato una bambina di 3 anni | rilasciato con

Leggi su bufale

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Le pagine di disinformazione, tutt’altro che interessate al bene dei follower bensì in perenne caccia di like (leggi la nostra guida sui mendicanti del web), sanno aggiungere violenza e orrore a vecchie notizie già agghiaccianti per natura. È il caso della pagina Facebook Lega Salvini Presidente Del Consiglio, facilmente equivocabile con la pagina ufficiale Lega – Salvini Premier. La pagina che i nostri utenti ci segnalano, nelle ultime ore ha pubblicato un post in cui vediamo la foto di un uomo di origine africana da uno screenshot catturato dalla pagina web di un quotidiano che riportava un fatto di cronaca. Assurdo ve lolui? È statoil 10 Aprile 2019,perunadi 3, ora H.A. è statograzie allo svuota carceri voluto dal M5S-pd. Sarà lotta,ora ...