Stragi di anziani da Nord a Sud. Indagini a tappeto sulle case di cura (Di mercoledì 15 aprile 2020) Lodovica Bulian Nas in azione nelle Rsa e negli istituti per disabili di Piemonte, Veneto, Emilia, Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia. L'ipotesi: avere diffuso l'epidemia Decine di fascicoli. Si muovono le Procure di tutta Italia su Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) e case di riposo diventate focolai di Covid19 e cimiteri di anziani. Fascicoli aperti alcuni senza ipotesi di reato, altri con quello più grave: epidemia colposa. Si indaga sul mancato contenimento del contagio, sull'assenza di dispositivi di protezione per gli operatori. Su possibili negligenze dietro a Stragi silenziose che dalla fine di marzo secondo l'Istituto superiore di sanità si sono portate via almeno 1.400 anziani che avevano sintomi compatibili con Covid. Numero ampiamente sottostimato. Quasi tutti se ne sono andati senza tampone perché i test all'inizio dell'emergenza non sono ...

