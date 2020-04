Sbarchi in Sicilia e Covid-19. La Lega: basta con i porti aperti. Subito un blocco navale al largo della Libia (Di mercoledì 15 aprile 2020) Nuovo allarme Sbarchi in Sicilia. “Il momento è grave. Chiediamo sacrifici ai nostri cittadini. E il rispetto di rigide regole per contenere il contagio. Non possiamo consentire lo sbarco a centinaia di persone provenienti dall’Africa. Quanto sta accadendo sulle coste Siciliane non può essere sottovalutato”. Così le europarlamentari della Lega Annalisa Tardino e Francesca Donato. Che hanno presentato alla Commissione europea un’interrogazione. Per chiedere l’istituzione di un “blocco navale a largo della Libia”. La Lega: Subito blocco navale al largo della Libia “Negli ultimi giorni abbiamo assistito a numerosi Sbarchi di immigrati clandestini. Nonostante l’Italia non sia porto sicuro a causa dell’emergenza sanitaria. Distribuiti tra hotspot stracolmi e alcune strutture private. Riaperte per ... Leggi su secoloditalia Migranti : Pagano (Lega) - 'bloccare gli sbarchi in Sicilia'

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Nuovo allarmein. "Il momento è grave. Chiediamo sacrifici ai nostri cittadini. E il rispetto di rigide regole per contenere il contagio. Non possiamo consentire lo sbarco a centinaia di persone provenienti dall'Africa. Quanto sta accadendo sulle costene non può essere sottovalutato". Così le europarlamentari dellaAnnalisa Tardino e Francesca Donato. Che hanno presentato alla Commissione europea un'interrogazione. Per chiedere l'istituzione di un "a largo della Libia". Laal largo della Libia "Negli ultimi giorni abbiamo assistito a numerosidi immigrati clandestini. Nonostante l'Italia non sia porto sicuro a causa dell'emergenza sanitaria. Distribuiti tra hotspot stracolmi e alcune strutture private. Riaperte per ...

