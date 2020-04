Rugani e Dybala sorridono: negativi al primo tampone. Si aspetta il secondo test (Di mercoledì 15 aprile 2020) Daniele Rugani e Paulo Dybala sono risultati negativi al primo tampone: si aspetta il secondo test per certificare la loro guarigione Daniele Rugani e Paulo Dybala possono sorridere. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i due giocatori della Juve sono risultati negativi al primo test del COVID-19. I due bianconeri ora attendono l’esito del secondo tampone di controllo che sarà fatto tra qualche giorno. Se anche il secondo test darà esito negativo la guarigione totale dei due sarà certificata. Il difensore era stato il primo contagiato in Serie A poi, tra i bianconeri, era toccato anche a Blaise Matuidi ed appunto Paulo Dybala. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Come stanno Rugani - Matuidi e Dybala? Juventus ancora in attesa del tampone negativo

