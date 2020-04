Pokémon GO viene incontro al lockdown causa Coronavirus con i raid accessibili da casa in arrivo prossimamente (Di mercoledì 15 aprile 2020) Niantic, publisher di Pokémon GO, ha spiegato nel dettaglio come funzioneranno i raid da casa in arrivo prossimamente per far fronte alla pandemia da COVID-19.Il raid da remoto utilizzerà un nuovo tipo di raid pass, il Remote raid Pass, che vi consentirà di accedere a qualsiasi raid visualizzabile dalla schermata della mappa o dalla vista raid nelle vicinanze. Solo un certo numero di persone saranno in grado di partecipare a un raid (quindi, non l'intera lobby di 20 persone) e sarete in grado di avere un determinato numero di Pass raid remoti contemporaneamente.Inizialmente verrà concesso un numero iniziale di raid Pass tramite un pacchetto del costo di 1 Pokémoneta, con ulteriori raid offerti ad un prezzo speciale di 100 Pokémonete. Resta da vedere quante saranno le persone che potranno partecipare ai raid da remoto. Ci sono ancora diverse ... Leggi su eurogamer Coronavirus - esce per giocare a Pokemon Go ma viene denunciato (Di mercoledì 15 aprile 2020) Niantic, publisher di Pokémon GO, ha spiegato nel dettaglio come funzioneranno idain arrivo prossimamente per far fronte alla pandemia da COVID-19.Ilda remoto utilizzerà un nuovo tipo dipass, il RemotePass, che vi consentirà di accedere a qualsiasivisualizzabile dalla schermata della mappa o dalla vistanelle vicinanze. Solo un certo numero di persone saranno in grado di partecipare a un(quindi, non l'intera lobby di 20 persone) e sarete in grado di avere un determinato numero di Passremoti contemporaneamente.Inizialmente verrà concesso un numero iniziale diPass tramite un pacchetto del costo di 1 Pokémoneta, con ulterioriofferti ad un prezzo speciale di 100 Pokémonete. Resta da vedere quante saranno le persone che potranno partecipare aida remoto. Ci sono ancora diverse ...

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: In arrivo prossimamente i raid accessibili da casa in #PokémonGO, ecco come funzionano. - Eurogamer_it : In arrivo prossimamente i raid accessibili da casa in #PokémonGO, ecco come funzionano. - pinkbblood : In Pokémon Sole e Luna (anime) quando inizia una battaglia c'è la stessa musichetta del gioco mi viene l'ansia ogni volta - ukeusui : Ma è normale che certe volte sto correndo su animal crossing ma mi sembra comunque di non andare veloce come vorrei… - airgibbo : @bennyxx9 Rondugo mi fa troppo ridere immagina essere un Pokémon leggendario che ha creato continenti che viene cat… -

Ultime Notizie dalla rete : Pokémon viene Recensione Pokémon Go Plus Tom's Hardware Italia