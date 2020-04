Patrick Dempsey e Alessandro Borghi | «Vi raccontiamo chi sono i veri Diavoli»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Per Oliver Stone erano degli «squali». Per Martin Scorsese dei «lupi». Per Guido Maria Brera, invece, i broker dell’alta finanza esulano dal mondo animale: per lui sono «monaci guerrieri», persone talmente devote al dio del profitto da combattere con le unghie e con i denti affinché i titoli non vadano in ribasso per assicurare entrate da capogiro. Diavoli, il suo romanzo edito da Rizzoli e uscito nel 2014, parla proprio di questo: di un mondo nel quale i vetri luccicanti della City e le Ferrari di alta cilindrata sono solo fumo negli occhi, una patina trasparente che nasconde un’anima divisa a metà, spaccata da cosa è bene e cosa è male, dall’apollineo e dal dionisiaco, dall’angelico e dal demoniaco. Diavoli, la nuova serie Sky Original che debutta venerdì 17 aprile alle 21.15 su Sky Atlantic e Now Tv, è la rappresentazione fedele di quel microcosmo così freddo e così spietato, dominato da una corte di diavoli che si impegna a governare il caos seguendo leggi scorrette, ignobili, egoiste. La serie, prodotta da Sky Studios insieme a Lux Vide ed esportata in 166 paesi, tra cui la Russia e la Danimarca, vede Alessandro Borghi e Patrick Dempsey nei panni dei due protagonisti: Massimo Ruggero, l’Head of Trading della New York-London Investment Bank che aspira al posto di Vice Ceo dell’azienda, e Dominic Morgan, il suo mentore, colui che per primo ha creduto in lui investendo sul suo talento. https://www.youtube.com/watch?v=t0LYYLxzDGY&t=3s