Paolo Bonolis dice addio ad Avanti un altro? Il nuovo progetto del conduttore (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il game show Avanti un altro chiude dopo la nona edizione? Dopo la decisione di Mediaset di sospendere le puntate inedite di Avanti un altro per l’emergenza Coronavirus, Paolo Bonolis sbottò sui suoi canali social. Il conduttore romano era apparso molto contrariato e, alla domanda se tornerebbe in Rai, ha fatto intendere che potrebbe farlo. Quindi il marito di Sonia Bruganelli potrebbe dire addio al game show del preserale di Canale che presenta in coppia col collega ed amico Luca Laurenti. In attesa di conoscere altri dettagli sulla vicenda, nel giorno di Pasquetta il professionista capitolino ha rilasciato un’intervista a RTL 102.5. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha detto. Paolo Bonolis e le nuove dichiarazioni a RTL 102.5 Nella giornata di Pasquetta, Paolo Bonolis è intervenuto telefonicamente alla trasmissione radiofonica W l’Italia su RTL ... Leggi su kontrokultura Paolo Bonolis diventerà nonno a settembre - la figlia Martina Anne è incinta

Paolo Bonolis diventerà nonno a settembre - la figlia Martina Anne è incinta

Paolo Bonolis presto nonno : il dolce annuncio della figlia del conduttore (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il game showunchiude dopo la nona edizione? Dopo la decisione di Mediaset di sospendere le puntate inedite diunper l’emergenza Coronavirus,sbottò sui suoi canali social. Ilromano era apparso molto contrariato e, alla domanda se tornerebbe in Rai, ha fatto intendere che potrebbe farlo. Quindi il marito di Sonia Bruganelli potrebbe direal game show del preserale di Canale che presenta in coppia col collega ed amico Luca Laurenti. In attesa di conoscere altri dettagli sulla vicenda, nel giorno di Pasquetta il professionista capitolino ha rilasciato un’intervista a RTL 102.5. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha detto.e le nuove dichiarazioni a RTL 102.5 Nella giornata di Pasquetta,è intervenuto telefonicamente alla trasmissione radiofonica W l’Italia su RTL ...

KontroKulturaa : Paolo Bonolis dice addio ad Avanti un altro? Il nuovo progetto del conduttore - - Noovyis : (“Diventa nonno!”. Gioia immensa per Paolo Bonolis: arriva il primo nipotino) Playhitmusic -… - GenteVipNews : Paolo Bonolis, Sanremo: “Voglio farlo secondo le mie intenzioni” - zazoomblog : Paolo Bonolis diventerà nonno in autunno: la figlia Marina è incinta – VIDEO - #Paolo #Bonolis #diventerà #nonno… - zazoomnews : Paolo Bonolis novità in autunno diventerà nonno - #Paolo #Bonolis #novità #autunno -