Lombardia | calano i ricoveri | altri 235 morti

Corriere : ?? A Milano i contagi non calano, sono il doppio di ieri - serenel14278447 : RT @Corriere: Il bollettino della Lombardia: calano i ricoveri, altre 235 vittime - Corriere : Il bollettino della Lombardia: calano i ricoveri, altre 235 vittime - Dome689 : Bergamo in un giorno 46 casi In Lombardia calano i ricoverati - Virus1979C : @Kottomano @lucarango88 Si, ma non spiegano perché calano. Che poi soprattutto in Lombardia i numero sono ben altri. -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia calano Lombardia, calano ricoveri 'intensivi' - Lombardia Agenzia ANSA Coronavirus Lombardia, i dati di mercoledì 15 aprile: calano i ricoveri, altri 235 morti

In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, 62.153 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (827 in più rispetto a ieri, quando i casi positivi segnalati erano 61.326 l’aumento sul ...

Protezione civile: ieri altri 578 morti, calano i ricoverati in terapia intensiva

Ore 17.12 - In Piemonte obbligo di mascherine per tutti Anche il Piemonte, dopo la Lombardia, va verso l’obbligo delle mascherine per la ripartenza. “Prima di renderle obbligatorie era fondamentale ...

In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, 62.153 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (827 in più rispetto a ieri, quando i casi positivi segnalati erano 61.326 l’aumento sul ...Ore 17.12 - In Piemonte obbligo di mascherine per tutti Anche il Piemonte, dopo la Lombardia, va verso l’obbligo delle mascherine per la ripartenza. “Prima di renderle obbligatorie era fondamentale ...